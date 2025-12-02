فردی که در پرونده قضایی به عنوان شاکی دردادسرای عمومی و انقلاب کهنوج حضور داشته است، با همراه داشتن یک بطری بنزین اقدام به خودسوزی کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج،گفت: کارمندان حاضر در محل با سرعت وارد عمل شده و مانع از وخامت اوضاع شدند و خوشبختانه جان وی را نجات دادند.

محسن دهقان افزود:: موضوع پرونده این فرد ضرب و جرح و ایراد صدمه عمدی بوده و همچنین از وی نیز شکایت شده بوده و پرونده وی در یکی از شعبات دادسرای کهنوج در حال رسیدگی بوده که نامبرده پس از مراجعه به دادسرا اقدام به خودسوزی کرد.

بگفته دادستان کهنوج: حال عمومی این فرد در حال حاضر مساعد گزارش شده و برای ادامه رسیدگی‌های درمانی از کهنوج به بیمارستانی در کرمان اعزام شده است.