اختتامیه سومین همایش ملی دانش، آموزش و محتوا کاروزی در برنامه درسی تربیت معلم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ اختتامیه سومین همایش ملی دانش، آموزش و محتوا کاروزی در برنامه درسی تربیت معلم به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد.

این همایش با هدف تبادل تجارب بین دانشجو معلمان و اساتید و ارائه دستاورد‌های علمی جدید در حوزه کارورزی برگزار شد.

دبیر علمی همایش گفت: ۲۱۸ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که براساس استاندارد‌های علمی و نظر هیأت داوران ۱۲۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که ۳۰ مقاله به صورت پوستر و ۱۲ مقاله هم به صورت شفاهی ارائه شد.

مجتبی محمدی افزود: در حاشیه همایش کارگاه آموزشی پیرامون چرایی و چگونگی کُدگذاری و نشست تخصصی نیز با حضور پیشکسوتان تربیت معلم با عنوان آوای معلمی برگزار شد.

او گفت: در مجموع ۵۲۴ نفر در نگارش مقالات نقش داشتند.