رئیس اداره بازار مشتقه بورس کالا گفت: پس از آغاز معاملات قراردادهای آتی مس کاتد در هفته گذشته، این هفته دو سررسید جدید تیر و مهر ۱۴۰۵ به این قراردادها افزوده خواهد شد.
آناهیتا فولادیفر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اهمیت این ابزار مالی بیان کرد: قراردادهای آتی مس، ابزار اصلی پوشش ریسک برای فعالان صنعت مس، اعم از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است و راهاندازی آن گام مهمی در تکمیل زنجیره ابزارهای مالی مبتنی بر مس محسوب میشود.
رئیس اداره بازار مشتقه بورس کالا افزود: این زنجیره با پذیرش انبار و راهاندازی معاملات گواهی سپرده مس کاتد آغاز شد و اکنون با قراردادهای آتی در حال توسعه است. در ادامه نیز با تعریف قراردادهای اختیار معامله مس کاتد و ایجاد صندوقهای کالایی مبتنی بر مس، این زنجیره تکمیل خواهد شد.
فولادیفر همچنین با اشاره به استقبال بازار از این ابزار گفت: با وجود آنکه در روزهای ابتدایی تنها یک سررسید فعال داشتیم، معاملات قراردادهای آتی مس با استقبال قابل توجهی روبهرو شد، بهطوریکه بیش از ۱۷۰۰ قرارداد به ارزش ۲۵ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. انتظار میرود با اضافه شدن سررسیدهای بیشتر در هفته جاری و راهاندازی ابزارهای مکمل نظیر اختیار معامله و صندوقهای مبتنی بر مس، تقاضا و جذابیت این بازار افزایش یابد.
رئیس اداره بازار مشتقه بورس کالا در پایان تأکید کرد: بورس کالا به توسعه ابزارهای نوین مالی در حوزه فلزات اساسی متعهد است و راهاندازی قراردادهای آتی مس، نقشی موثر در مدیریت ریسک و تعمیق بازار این کالای راهبردی خواهد داشت.
قرارداد آتی معاملهای است که فروشنده متعهد میشود مقدار مشخصی کالا را در قبال مبلغی که در هنگام ایجاد قراردادآتی توافق میشود به خریدار قرارداد آتی تحویل بدهد.
با استفاده از قراردادهای آتی خریدار خود را در برابر تغییرات قیمت در ماهها یا سالهای پیش رو بیمه میکند و میتواند در قیمت گذاری با دست بازتری با رقبای خود رقابت کند.