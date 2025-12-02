مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: دکل جدید مخابراتی و سایت جدید و پرسرعت همراه اول در روستای بن مسکین (ملحه) از توابع شهرستان شوش نصب و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار داشت: با تلاش و پیگیری‌های مستمر تیم فنی و عملیاتی حوزه سیار مخابرات منطقه خوزستان، دکل جدید مخابراتی و سایت جدید و پرسرعت همراه اول در روستای بن مسکین (ملحه) از توابع شهرستان شوش احداث و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این دکل مخابراتی و سایت پر سرعت جدید با هدف توسعه عدالت ارتباطی، ارتقای سطح پوشش و پاسخگویی به نیاز‌های ارتباطی مردم منطقه از محل پروژه uso وزارت ارتباطات راه‌اندازی شده و علاوه بر تأمین ارتباط پایدار برای روستای بن مسکین (ملحه)، روستا‌های اطراف و نزدیک و جاده ارتباطی و مواصلاتی این روستا‌ها را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

فلاح زاده تصریح کرد: این سایت با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های ۲ G و ۴ G امکان برقراری مکالمه با کیفیت و دسترسی پرسرعت به اینترنت همراه را برای اهالی و کاربران منطقه فراهم کرده است.

وی بیان داشت: مخابرات منطقه خوزستان همچنان با برنامه‌ریزی‌های هدفمند و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش ضریب دسترسی مردم استان به خدمات نوین مخابراتی گام برمی‌دارد.