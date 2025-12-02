به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد ایزدی گفت: پروژه درمانگاه تأمین اجتماعی جاجرم که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصوبات سفر رئیس‌جمهور در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اجرا می‌شود از محل اعتبارات داخلی شرکت آلومینا و با ۱۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه در حال ساخت است.

فرماندار شهرستان جاجرم افزود: درمانگاه تأمین اجتماعی جاجرم به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین پروژه حوزه مسئولیت‌های اجتماعی درچارچوب مصوبات سفر رئیس‌جمهور، باهدف ارائه خدمات درمانی گسترده به مردم منطقه آغاز شده است.

وی گفت: طبق تفاهم‌نامه منعقدشده میان استانداری خراسان شمالی و مجموعه ایمیدرو، این پروژه در زمینی به مساحت ۷ هزار مترمربع و با ۳ هزار مترمربع زیربنا اجرا می‌شود و ساخت آن بر عهده شرکت آلومینا قرار گرفته است؛ پس از تکمیل نیز به اداره کل تأمین اجتماعی استان تحویل خواهد شد.