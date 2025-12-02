معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: ۲۱ پرونده در بخش‌های صنعت و کشاورزی در کارگروه تسهیل استان بررسی و مصوبات لازم در مورد آنها تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روح‌الله ابراهیمی در بیست‌ویکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بر عزم جدی استان برای رفع مشکلات واحد‌های صنعتی و کشاورزی تأکید کرد و گفت: تصمیمات این کارگروه باید به بهبود ملموس فضای تولید منجر شود.

وی ادامه داد: هدف اصلی این کارگروه، حمایت عملی از واحد‌های تولیدی و رفع موانعی است که سرعت فعالیت آنها را کاهش می‌دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به اینکه در این نشست ۲۱ موضوع مورد بررسی قرار گرفت، افزود: ۸ موضوع مربوط به بخش صنعت و ۱۳ موضوع مرتبط با بخش کشاورزی بود که مشکلات آنها با حضور دستگاه‌های مسئول مطرح شد و پس از بررسی دقیق، مصوبات لازم برای حل آنها تصویب گردید.

ابراهیمی گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مصوبات کارگروه را با سرعت و دقت دنبال کنند. هدف ما حمایت واقعی از تولید و ایجاد ثبات برای واحد‌هایی است که در شرایط فعلی اقتصادی به هم‌افزایی و همراهی بیشتری احتیاج دارند.

وی افزود: رفع موانع تولید تنها در صورتی محقق می‌شود که همه دستگاه‌ها به‌صورت هماهنگ عمل کرده و از ظرفیت‌های قانونی خود برای تسهیل امور تولیدکنندگان استفاده کنند.