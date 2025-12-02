پخش زنده
در آستانه روزهای سرد سال و افزایش چشمگیر مصرف گاز در همدان، کارشناسان بر مدیریت مصرف و تنظیم دمای محیط تاکید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با اشاره به اینکه مصرف گاز خانگی در استان نسبت به بسیاری از مناطق کشور بالاتر است، گفت: همدان سرانه مصرف گاز بسیار بالایی دارد و در رتبه ۳۱ سرانه مصرف گاز خانگی در بین استانهای کشور قرار دارد.
الهیاری افزود: تلاش برای اصلاح الگوی مصرف از طریق اطلاعرسانی، آموزش و ارسال پیامک به مشترکان پُرمصرف ادامه دارد و میزان مصرف خانوارهای پرمصرف بهصورت دورهای از طریق پیامک به آنان اطلاع داده میشود تا اصلاح رفتار مصرفی آسانتر و آگاهانهتر صورت گیرد.
او با اشاره به آمادگی سامانه ۱۹۴ شرکت گاز اظهار کرد: این سامانه بهطور میانگین در کمتر از پنج دقیقه آماده پاسخگویی به تماسهای مشترکان است و امکان ثبت درخواست، گزارش نشتی و دریافت راهنماییهای ایمنی از طریق آن فراهم است.
همدان نزدیک به ۷۰۰ هزار مشترک گاز دارد و این رقم برای استانی با جمعیت پراکنده در شهرها و روستاهای سردسیر، نشاندهنده عمق وابستگی به گاز است.
تجربه و آمار سالهای گذشته نشان میدهد در روزهای اوج مصرف، مصرف گاز استان به ۱۶ تا ۱۷ میلیون مترمکعب در شبانهروز میرسد؛ رقمی که در مقایسه با مصرف تابستانی دهها برابر بیشتر است و بار بسیار سنگینی بر خطوط انتقال و شبکه داخلی گاز وارد میکند.
در اوج مصرف، بیش از ۹۰ درصد مصرف گاز به بخش خانگی اختصاص دارد؛ یعنی به طور دقیق همانجایی که الگوی مصرف مردم بیشترین تأثیر را در حفظ یا اخلال در روند تأمین گاز ایفا میکند.
اگر حتی چند درصد از خانوارها مصرف را کاهش دهند، اثر آن بهصورت مستقیم در پایداری شبکه و جلوگیری از افت فشار نمایان میشود.
کارشناسان انرژی پیشنهاد میکنند که در خانه از لباسهای با گرمایش طبیعی استفاده شود تا دمای محیط کمتر نیاز به بالا رفتن داشته باشد، بنا بر مطالعات موجود، اگر دمای خانه از ۲۴ درجه به محدوده استاندارد ۱۸ تا ۲۰ درجه کاهش یابد، مصرف گاز تا ۲۰ درصد کاهش مییابد.
مهدی خورشیدی کارشناس حوزه انرژی میگوید: اندازهگیریها نشان میدهد که اگر دمای داخلی خانه تنها یک درجه کمتر تنظیم شود (به عنوان مثال از ۲۳ به ۲۲ درجه کاهش یابد)، مصرف گاز بهطور متوسط بین سه تا پنج درصد کاهش پیدا میکند؛ وقتی چنین صرفهجویی در مقیاس ۷۰۰ هزار مشترک اعمال شود، نتیجه آن چندصد هزار مترمکعب صرفهجویی روزانه است.
خورشیدی افزود: بخش دیگری از اتلاف انرژی در خانهها مربوط به نشت حرارت از در و پنجرههاست و بر اساس برآوردهای مهندسی ساختمان، یک پنجره تکجداره میتواند تا ۳۰ درصد انرژی گرمایشی خانه را بهسادگی هدر بدهد.