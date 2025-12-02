پخش زنده
دستگاه IVL عروق قلبی در بخش آنژیوگرافی بیمارستان هاجر (س) شهرکرد با درمان موفق سه بیمار کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: دستگاه (Intravascular Lithotripsy) IVL عروق قلبی با استفاده از یک روش جدید کمک میکند رگهای قلبی که دچار انسداد شده و سخت شدهاند با استفاده از کاتترهای مخصوصی (بر پایه استفاده از امواج اولتراسونیک) رگهای قلبی را باز کند و مسیر را برای کارگزاری استنتهای داخل قلبی هموار کند.
وی افزود: در واقع، IVL شبیه به روشی است که برای شکستن سنگهای کلیه استفاده میشود، اما در داخل عروق خونی انجام میگیرد.
دکتر صالحی فرد گفت: این روش باعث ایجاد ضربههای صوتی در پلاکهای سخت میشود و آنها را خرد و تبدیل به پودر میکند.
وی با اشاره به مزایای این روش گفت: جلوگیری از عمل باز قلبی، عوارض کمتر نسبت به روشهای دیگر، ایمنتر و کم خطرتر برای بیماران و افزایش درصد موفقیت آنژیوپلاستی در بیماران، کاهش خطر پارگی رگ از مزایاس استفاده از این دستگاه است.