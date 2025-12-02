به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی شکاری گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از دامداران و افزایش ظرفیت تولید در واحد‌های پرواربندی اختصاص یافته است.

وی افزود: این تسهیلات برای تأمین علوفه دام‌های سبک و سنگین، همچنین اجرای طرح‌های پرواربندی سالانه و خرید دام در واحد‌های صنعتی در نظر گرفته شده است.

شکاری ادامه داد: سقف تسهیلات برای تأمین علوفه هر رأس گوساله پرواری ۲۸۰ میلیون ریال و برای خرید گوساله در دامداری‌های صنعتی ۴۸۰ میلیون ریال است.

وی افزود: همچنین برای هر رأس بره جهت تأمین علوفه ۳۰ میلیون ریال و برای خرید بره در واحد‌های صنعتی ۷۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی استان نرخ سود این تسهیلات را ۱۸ درصد با بازپرداخت یک‌ساله عنوان کرد و افزود: این اقدامات در راستای حمایت از دامداران و فعال‌سازی هر چه بیشتر واحد‌های پرواربندی در استان انجام می‌شود.

شکاری خاطر نشان کرد: تاکنون ۳۲۹ فقره پرونده به مبلغ ۱۹۸ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده و از این میزان، ۵ میلیارد تومان به دامداران پرداخت و اجرایی شده است.

وی تأکید کرد: پرداخت این تسهیلات نقش مهمی در پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش مشکلات تأمین نهاده‌های دامی خواهد داشت.