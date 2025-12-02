پخش زنده
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از پرداخت ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات برای فعالسازی طرحهای پرواربندی و تأمین علوفه دامهای سبک و سنگین در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی شکاری گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از دامداران و افزایش ظرفیت تولید در واحدهای پرواربندی اختصاص یافته است.
وی افزود: این تسهیلات برای تأمین علوفه دامهای سبک و سنگین، همچنین اجرای طرحهای پرواربندی سالانه و خرید دام در واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است.
شکاری ادامه داد: سقف تسهیلات برای تأمین علوفه هر رأس گوساله پرواری ۲۸۰ میلیون ریال و برای خرید گوساله در دامداریهای صنعتی ۴۸۰ میلیون ریال است.
وی افزود: همچنین برای هر رأس بره جهت تأمین علوفه ۳۰ میلیون ریال و برای خرید بره در واحدهای صنعتی ۷۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی استان نرخ سود این تسهیلات را ۱۸ درصد با بازپرداخت یکساله عنوان کرد و افزود: این اقدامات در راستای حمایت از دامداران و فعالسازی هر چه بیشتر واحدهای پرواربندی در استان انجام میشود.
شکاری خاطر نشان کرد: تاکنون ۳۲۹ فقره پرونده به مبلغ ۱۹۸ میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شده و از این میزان، ۵ میلیارد تومان به دامداران پرداخت و اجرایی شده است.
وی تأکید کرد: پرداخت این تسهیلات نقش مهمی در پایداری تولید، افزایش بهرهوری و کاهش مشکلات تأمین نهادههای دامی خواهد داشت.