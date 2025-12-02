پخش زنده
تیم کشتی بانوان مازندران با ترکیبی کاملاً جوان و زیر نظر سپیده بابایی، قهرمان آسیایی و جهانی، برای حضور در رقابتهای لیگ آماده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم کشتی آلیش بانوان مازندران با ترکیبی کاملاً جوان و به سرمربیگری سپیده بابایی، دارنده عناوین آسیایی و جهانی، در فصل جدید لیگ کشتی بانوان کشور حضور پیدا میکند.
تیم کشتی آلیش بانوان مازندران با ترکیبی کاملاً جوان به قصد کسب تجربه و ایجاد فرصت برای چهرههای جدید و حضور در پیکارهای رسمی، به لیگ کشتی قدم خواهد گذاشت.
سپیده بابایی، نایب رئیس هیئت کشتی مازندران و عنواندار آسیا و جهان، هم در این رقابتها امور فنی را برعهده خواهد داشت.
اعضای تیم در وزنهای مختلف به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: فاطمه عتابی و مهدیه سلیمی
۶۰ کیلوگرم: بهار صباغی
۶۵ کیلوگرم: تارا محمودجانلو و شکوفه حسننیا
۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور و مرجان قاسمی
۷۵ کیلوگرم: حبیبه ولیزاده و رقیه اسدزاده
۷۵+ کیلوگرم: مریم اسدزاده و آرمیتا حسینزاده
سرمربی: سپیده بابایی
مربی: فاطمه یحییپور
سرپرست: سوفیا عالی