تیم کشتی بانوان مازندران با ترکیبی کاملاً جوان و زیر نظر سپیده بابایی، قهرمان آسیایی و جهانی، برای حضور در رقابت‌های لیگ آماده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم کشتی آلیش بانوان مازندران با ترکیبی کاملاً جوان و به سرمربیگری سپیده بابایی، دارنده عناوین آسیایی و جهانی، در فصل جدید لیگ کشتی بانوان کشور حضور پیدا می‌کند.

تیم کشتی آلیش بانوان مازندران با ترکیبی کاملاً جوان به قصد کسب تجربه و ایجاد فرصت برای چهره‌های جدید و حضور در پیکارهای رسمی، به لیگ کشتی قدم خواهد گذاشت.

سپیده بابایی، نایب رئیس هیئت کشتی مازندران و عنوان‌دار آسیا و جهان، هم در این رقابت‌ها امور فنی را برعهده خواهد داشت.

اعضای تیم در وزن‌های مختلف به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: فاطمه عتابی و مهدیه سلیمی

۶۰ کیلوگرم: بهار صباغی

۶۵ کیلوگرم: تارا محمودجانلو و شکوفه حسن‌نیا

۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور و مرجان قاسمی

۷۵ کیلوگرم: حبیبه ولی‌زاده و رقیه اسدزاده

۷۵+ کیلوگرم: مریم اسدزاده و آرمیتا حسین‌زاده

سرمربی: سپیده بابایی

مربی: فاطمه یحیی‌پور

سرپرست: سوفیا عالی