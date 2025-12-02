به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در پی حملات اخیر به دو نفتکش در دریای سیاه، امروز سه شنبه نیز یک کشتی دیگر که حامل روغن آفتابگردان بود و از روسیه به طرف گرجستان حرکت می‌کرد مورد حمله قرار گرفت.

کشتی میدوولگا -۲ با ۱۳ خدمه در ۸۰ مایلی سواحل ترکیه مورد حمله قرار گرفت.

خبر‌های بدست آمده حاکی از آنست که این کشتی و خدمۀ آن در این حمله آسیبی ندیده‌اند و هم اکنون به طرف ساحل استان سینوپ در شمال ترکیه در حال حرکت هستند.

گفتنی است چهار روز قبل نیز دو نفتکش در نزدیکی سواحل کفکن، کندیرا، کوجاغلی در شمال و شمال غرب ترکیه مورد حمله قرار گرفتند.