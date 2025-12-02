معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: هوشمندسازی مالیاتی گامی مهم در احترام به مردم، توزیع عدالت و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور، امروز در نشست همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سازمان امور مالیاتی کشور که در محل این سازمان برگزار شد، با تاکید بر اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی در تسهیل کسب و کار‌ها و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، گفت: یکی از مسائل جدی کسب و کارها، فرآیند طولانی و پیچیده رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی است مثلا برخی پرونده‌هایی که مربوط به سال ۱۳۹۸ الان بررسی می‌شوند، حتی پرونده‌هایی که مربوط به سال‌های قبل از آن است. این طولانی بودن فرآیند باعث کاهش اعتماد و اطمینان و ایجاد موانع برای کسب‌وکار‌ها می‌شود.

افشین افزود: راهکار ساده این است که فرآیند‌ها ساده سازی شوند. خوشبختانه با رویکرد سازمان امور مالیاتی، این سازمان می‌تواند بعنوان پیشتاز در کشور عمل کند. در جلسات هیئت دولت نیز مطرح کردم که سازمان امور مالیاتی از جمله موفق‌ترین نمونه‌ها در هوشمندسازی است و مردم نیز آن را احساس می‌کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: هوشمندسازی مالیاتی احترام به مردم و گامی مهم در جهت تسهیل فرآیند‌ها و رشد اقتصادی است. اولین گام در هوشمندسازی، مطالبات مالیاتی نیست؛ بلکه احترام به مردم است تا مالیات‌ها به شکل آسان و در کمال احترام جمع آوری شود و فرآیند‌ها به صورت اتوماتیک قابل مشاهده باشند. توسعه اظهارنامه‌های پیش فرض باعث روان‌تر شدن فرآیند‌ها می‌شود، حتی اگر برخی کسب‌وکار‌ها از کار بیفتند، این فناوری موجب تسهیل کلی عملکرد می‌شود.

افشین گفت: می‌توان هوشمندی اداره مالیات را با پارامتر‌های کلیدی همچون توزیع عدالت، احترام به مردم و کمک به رشد اقتصادی تعریف کرد. همچنین نشان‌دار کردن مالیات در حوزه علم و فناوری اهمیت بالایی دارد. دولت با اختصاص منابع مالی به حوزه‌های فناورانه و نوآورانه، زمینه سرمایه‌گذاری هدفمند را فراهم می‌کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: از سال ۱۳۸۰ تا کنون، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه در حوزه نانو با توجه به تورم انجام شده است در حالیکه درآمد نانویی کشور در سال ۱۴۰۲، ۶.۷ همت و در سال ۱۴۰۳ به ۹.۷ همت بوده است. این ارقام علاوه بر از جلوگیری از واردات اقتدارآفرینی و رفاه فناوری برای مردم، نشان دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری در علم و فناوری برای ساخت آینده است.

افشین با اشاره به اینکه آینده را علم و فناوری می‌سازد و تصمیم امروز ما مشخص می‌کند که آیا روی این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم یا نه، گفت: دولت در قانون جهش تولید، سیاست‌هایی را برای حمایت مالیاتی از بخش‌های فناورانه اتخاذ کرده و ما با استفاده از این مالیات‌ها در حال ساختن آینده هستیم.

افشین در ادامه گفت: از همکاری سازمان امور مالیاتی با معاونت علمی قدردانی میکنیم، همکاری خوبی بین این دو نهاد وجود دارد و امیدواریم این اقدامات به نتایج عملی و ملموس منجر شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با اشاره به تخصیص منابع مالیاتی به حوزه علم و فناوری، گفت: اداره مالیاتی این مقدار را طبق قانون به حوزه علم و فناوری اختصاص داده است و بر اساس تبصره‌های قانون این منابع برای حمایت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های فناورانه و نوآورانه در نظر گرفته شده است. این اقدام علاوه بر تأمین مالی طرح‌ها هم‌افزایی خوبی ایجاد می‌کند و به ما اجازه می‌دهد از کار‌های موفق و اقدامات اثرگذار تقدیر کنیم.

وی افزود: ما آماده هستیم تا در حوزه‌های جدید فراخوان‌هایی را منتشر کنیم و حتی در مسائل مربوط به قرارداد‌ها نیز دست بازتری داشته باشیم. با توجه به اینکه بودجه محدود است، این رویکرد به ما امکان می‌دهد که منابع مالی موجود را به شکل هدفمند و اثربخش در توسعه علم و فناوری به کار بگیریم.

افشین در ادامه گفت: ما از تملک و تلفیق منابع برای توسعه طرح‌ها استفاده می‌کنیم و قصد داریم شرکت‌های با کیفیت وارد میدان شوند. گاهی مناقصات به نتیجه نمی‌رسد، بنابراین حضور شرکت‌های توانمند ضروری است تا مسیر اجرایی طرح‌ها هموار شود.

وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان ما در حوزه‌های مختلف هوشمندسازی توانمند هستند و دولت به عنوان بزرگترین مشتری این شرکت‌ها باید خواسته‌های خود را مشخص کند تا بتوانند طرح‌ها را اجرا کنند تا با این کار بازار شرکت‌های دانش بنیان تقویت شود.

افشین به اهمیت داد ه‌ها و نقش هوش مصنوعی در مدیریت مالیاتی و تصمیم‌گیری‌های حکومتی اشاره کرد و افزود: در ستاد هوش مصنوعی ما قصد داریم اپراتور داده‌ای را ایجاد کنیم تا امکان مدیریت و تحلیل داده‌ها وجود داشته باشد. یکی از حوزه‌های باارزش داده حوزه مالیاتی است و اپراتور داده مجوز خواهد داشت تا داده‌های مالیاتی را به صورت بی نام در اختیار افراد مختلف قرار دهد تا تحلیل و پردازش شوند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از این داده‌ها نقش بزرگی در حاکمیت و تصمیم گیری‌های کلان کشور ایفا کند و اثرات سیاست‌ها را بر گروه‌های مختلف شناسایی کند. هدف این است که مالیات به درستی از افراد دریافت شود.

افشین ادامه داد: در بحث استرداد مالیاتی مانند استرداد مالیات صادرات، باید بازپرداخت به‌موقع انجام شود تا این کار باعث رضایت مردم و شفافیت در معاملات شود، به‌ویژه در مواردی که عوارض صفر یا درصدی اعمال می‌شود. سیستم‌های هوشمند می‌توانند مشخص کنند که خرید یک کالا مشمول مالیات می‌شود یا خیر و این خدمت برای مردم ارزشمند است.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: اگر می‌خواهیم ماده ۱۶۹ مکرر به جایگاه واقعی خود برسد، باید زیرساخت‌های لازم فراهم باشد. نمی‌توان تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرد و انتظار داشت که مردم، در صورت داشتن سرمایه، آن را تبدیل نکرده باشند. ما قانونی داریم که مردم باید دارایی‌های خود را اعلام کنند و انتظار داریم این قانون همراه با حمایت و تسهیل‌های لازم اجرا شود. اجرای این اقدامات نیازمند بسته‌های اجتماعی نیز هست و اگر تنها به سامانه‌ها بسنده کنیم، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.