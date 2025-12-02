به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امیر سرتیپ علی جهانشاهی روز سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش در مشهد افزود: دشمن برنامه‌ریزی کرده بود تا اهدافی همچون نابودی توان موشکی و تضعیف نیرو‌های مسلح ایران را محقق کند، اما به لطف خدا و به دلیل اقتدار نیرو‌های مسلح و توان موشکی و پهپادی، شکست خورد.

او با اشاره به توطئه‌های دشمنان پس از جنگ تحمیلی، گفت: پس از دفاع مقدس، دشمن با ابزار‌هایی مانند تهاجم فرهنگی، بهانه‌های حقوق بشری، پرونده هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه و در نهایت با دفاع مقدس ۱۲ روزه، تلاش کرد تا به تجزیه ایران اسلامی و حتی فروپاشی نظام دست یابد.

امیر جهانشاهی در ادامه گفت: «کاندالیزا رایس» وزیر امور خارجه سابق آمریکا با الهام از تجزیه امپراتوری عثمانی، خواستار تجزیه پنج کشور از جمله ایران شده بود؛ دشمن در برخی کشور‌ها تا حدی موفق شد، اما به لطف خداوند متعال در ایران اسلامی نتوانست به اهداف خود برسد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار کرد: هدف نهایی آنان در جنگ اخیر براندازی یا فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود که با هوشیاری و مقاومت ملت ایران، هرگز محقق نشد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: دشمن صهیونیستی که هدف راهبردی خود را «فروپاشی نظام» قرار داده بود، گرچه در برخی اهداف عملیاتی و اطلاعاتی دقیق عمل کرده بود، اما با لطف خداوند متعال و رهبری حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا نتوانست به آن برسد و با شکستی مفتضحانه، به رغم پشتیبانی آمریکا و ناتو، تن به آتش‌بس داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره عوامل موثر در این شکست، گفت: اولین عامل لطف الهی و توسل به ائمه اطهار بود که نگذاشت دشمن به اهداف شوم خود برسد و عامل تعیین‌کننده دیگر، نقش بی‌بدیل رهبری و فرماندهی قاطع مقام معظم رهبری بود.

امیر جهانشاهی ادامه داد: برخلاف تصور دشمن که با شهادت برخی فرماندهان عزیزمان گمان می‌کرد خللی در کار نیرو‌های مسلح ایجاد شده است، ایشان در کمتر از چهار ساعت، فرماندهان جایگزین را در رأس ستاد کل نیرو‌های مسلح، سپاه، نیروی هوایی و قرارگاه مرکزی خاتم تعیین کردند.

در آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید قرارگاه منطقه شمال شرق نیرو زمینی ارتش، امیر سرتیپ «سیروس امان اللهی» تکریم و امیر سرتیپ دوم ستاد «بهادر خواجه‌وند» معارفه شد.

امیر سرتیپ دوم ستاد، بهادر خواجه وند فرمانده جدید قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش در سال ۱۳۵۵ در نوشهر مازندران به دنیا آمد.

ریاست بازرسی لشکر ۲۳، فرمانده گردان واکنش سریع تیپ ۲۲۳، رییس بازرسی تیپ ۲۲۳، مدیر ارزیابی کارکنان قرارگاه فرماندهی نزاجا، جانشین تیپ ۱۵۸ شهید کشاورزیان شاهرود، فرماندهی تیپ ۳۲۱ مرند و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۵۸ ذوالفقار از جمله سوابق نظامی وی است.

پیش از این سرتیپ سیروس امان‌اللهی عهده دار مسوولیت فرماندهی قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش بود و اکنون وی به سمت معاون عملیات نیروی زمینی ارتش منصوب شده است.

وی از اوایل دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۵ جانشین فرمانده تیپ ۶۵ «نوهد» بود و از پس از آن به مدت سه سال فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد را برعهده داشت.

سرتیپ امان اللهی در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ به مدت چهار سال به‌عنوان جانشین فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال‌غرب نزاجا فعالیت می‌کرد و از شهریور ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۳ فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال‌غرب نزاجا بود. پس از آن به عنوان فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق ارتش مشغول خدمت شد.