فرمانده رزمایش سهند ۲۰۲۵ با تشریح جزئیات این رزمایش، جمهوری اسلامی ایران را کانون و معمار مقابله با تروریسم معرفی کرد و گفت: پیام رزمایش این است که ایران در انزوا نبوده و دیپلماسی دفاعیاش روز به روز در حال توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «ولی معدنی» با حضور در منطقه عملیاتی این رزمایش، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه رزمایش مشترک ضدتروریستی به میزبانی نیروی زمینی سپاه و با حضور کشورهای شانگهای انجام خواهد شد، اظهار داشت: این اولین رزمایشی است که در این سطح در بخش امنیتی و ضدتروریستی بهصورت توأمان انجام میشود.
سردار معدنی افزود: رزمایش در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده بود و سرلشکر پاکپور هم این رزمایش را به ما ابلاغ کرد؛ همچنین زیرساختهای رزمایش در مدت کوتاهی توسط یگانهای مهندسی نیروی زمینی سپاه آمادهسازی شد.
فرمانده رزمایش سهند ۲۰۲۵ ادامه داد: مکان و جایگاه رزمایش توسط نیروی زمینی سپاه طراحی شده و این موضوع در رزمایشها اهمیت بسیاری دارد؛ همچنین پرچم کشورهای عضو شانگهای در این جایگاه قرار داده است که این امر نشان میدهد که ایران به هیچ عنوان در انزوا نیست.
وی اضافه کرد: در میدان، همه نیروهای عملیاتی در جایگاه خود مستقر خواهند شد و گروههای تروریستی با پهپادهای شناساییِ ما شناسایی میشوند و سپس با پهپادهای انتحاری، آنها را مورد اصابت قرار میدهیم.
سردار معدنی عنوان کرد: اهداف ما در این رزمایش، تاکتیکی است و خودرو و نفرات هدف قرار خواهند گرفت. حضور یگان ویژه در منطقه کاملاً بهصورت هوشمند انجام خواهد شد و یگانهای احتیاطی که در مواضع هستند از مرز عبور و اهداف را در دوردست منهدم میکنند؛ در ادامه هم بالگردهای هجومی ما، اهداف را مورد اصابت قرار میدهند.
وی افزود: سپاه پاسداران در جدار مرز به انجام مأموریتهای محوله میپردازد و عملیات در مناطق دیگر بر عهده یگانهای کشورهای دیگر است؛ همچنین انتقال مجروح از خط مقدم، تمرین پاسگاه فرماندهی، عملیات تاکتیکی در نبرد و دقت و حجم مهمات در نبرد از دیگر اقدامات رزمایش است؛ علاوه بر این، رزمایش شانگهای بهصورت برنامهریزیشده انجام میشود و طراحی پلانهای اجرایی در این برنامه هم ۱۲ ماه طول کشیده است.
فرمانده رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ گفت: پیام این رزمایش این است که جمهوری اسلامی ایران در انزوا نبوده و دیپلماسی دفاعیاش روز به روز در حال ارتقا و توسعه است.
سردار معدنی در پایان خاطرنشان کرد: شعار رزمایش «تلاش همهجانبه برای مقابله با تروریسم» است و مهمترین مؤلفه این رزمایش مقابله با تروریسم بوده و ما کانون و معمار مقابله با تروریسم هستیم؛ همچنین این رزمایش با این تنوع و ترکیب تاکنون در هیچ کشوری از اعضای شانگهای انجام نشده است.