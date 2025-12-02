به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: به دنبال تعطیلی بازار دام «مهد توس» مشهد با هدف پیشگیری از بیماری تب برفکی، جایگزین‌های موقت این بازار برای تامین دام زنده تعیین شد.

محمود جوادی‌نژاد افزود : برای جلوگیری از ضرر و زیان فعالان بازار دام مهد توس، جایگاه‌های عرضه دام کشتاری موقت در کشتارگاه صنعتی مشهد و کشتارگاه دام «کوهان» اختصاص یافته است و عرضه در این مراکز تحت نظارت هیئت مدیره بازار سابق مهد توس انجام می‌شود.