همچنین منابع آگاه خبر دادند که شورای رقابت بنا دارد با تشکیل جلساتی، فرآیند محاسبه و تعیین قیمت خودرو‌های مونتاژی را بازنگری کند.

شب گذشته براساس پیگیری‌ها و تحقیق میدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گزارشی از نحوه محاسبه قیمت خودرو‌های مونتاژی در خبر ۲۰:۳۰ پخش شد، قیمت‌گذاری مبهم و صورت‌های مالی غیرشفاف مونتاژکاران باعث شده خودرو‌های مونتاژی با بهایی تا دو برابر هزینه واقعی فروخته شوند و مصرف‌کننده نهایی بار سنگین این اختلاف را بپردازد.