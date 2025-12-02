نحوه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی تغییر میکند؟
نحوه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی از جمله موضوعاتی است که با چالشها و انتقاداتی همراه است، پس از پخش گزارش تحقیقی خبرگزاری صدا و سیما در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی و پیگیری این موضوع منابع آگاه از تشکیل جلسهای در شورای رقابت برای اصلاح شیوه قیمت گذاری خبر دادند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، امروز همچنین اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در وزارت صمت پیگیر موضوعات خودرویی هستند. این جلسه با حضور وزیر صمت برگزار میشود و روند محاسبه قیمت خودروها هم در این نشست مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین منابع آگاه خبر دادند که شورای رقابت بنا دارد با تشکیل جلساتی، فرآیند محاسبه و تعیین قیمت خودروهای مونتاژی را بازنگری کند.
شب گذشته براساس پیگیریها و تحقیق میدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گزارشی از نحوه محاسبه قیمت خودروهای مونتاژی در خبر ۲۰:۳۰ پخش شد، قیمتگذاری مبهم و صورتهای مالی غیرشفاف مونتاژکاران باعث شده خودروهای مونتاژی با بهایی تا دو برابر هزینه واقعی فروخته شوند و مصرفکننده نهایی بار سنگین این اختلاف را بپردازد.