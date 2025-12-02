به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار فتح الله جمیری در مراسمی که به مناسبت هفته بسیج و با هدف تقویت همکاری‌های مشترک و ارتقاء خدمات شهرداری در سالن اجتماعات شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به نقش مردم در حمایت از ایران اسلامی در دوران‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: مردم دین خودشان را به انقلاب اسلامی ادا کردند و ما مسئولان باید وقف مردمی باشیم که با تمام توان ایستاده‌اند.

فرامرز عظیمی شهردار قم هم با گرامیداشت هفته بسیج و تقدیر از جانفشانی‌های نیرو‌های نظامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه بر همکاری بیش از پیش شهرداری با سپاه استان تاکید کرد.

در این آئین از برخی فرماندهان نواحی بسیج استان و شهردار قم تجلیل شد.