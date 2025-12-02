پخش زنده
امروز: -
مدالآوران تیم ملی کشتی ایران سفر معنوی خود را با حضور در محل یادمان شهادت سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد آغاز کردند و با قرائت فاتحه به مقام شهدای مقاومت ادای احترام نمودند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در ادامه این سفر اعضای تیم ملی راهی شهرهای مقدس کاظمین، کربلا و نجف شدند تا به زیارت حرمهای مطهر و اماکن مقدس بپردازند. برنامه این کاروان زیارتی شامل بازدید از صحن متبرک عقیله بنیهاشم (س) در کربلا و صحن حضرت فاطمه (س) در نجف نیز هست؛ دو ابرپروژه عمرانی شاخص ستاد بازسازی عتبات عالیات که مراحل توسعه و تکمیل آن در جریان است.
تیم ملی کشتی ایران در بخش دیگری از برنامه سفر، میهمان ویژه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد بود و در مراسمی رسمی از سوی سفیر کشورمان مورد تقدیر قرار گرفت.
این سفر معنوی در حالی انجام میشود که قهرمانان کشتی ایران پس از افتخارآفرینی در میادین بینالمللی، مورد استقبال گرم زائران و علاقهمندان ورزش در شهرهای مختلف عراق قرار گرفتهاند.