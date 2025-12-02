به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیهِ راجِعون»

خبر درگذشت مرحوم حاج احمد رائیجی پدر شهیدان گران‌قدر برارقلی و علی رائیجی ــ که عمر خویش را با ایمان، اخلاص و صبر بر داغ فرزندان شهیدش سپری کرد، مایه اندوه و تأثر اینجانب گردید.

آن مرحوم، با تقدیم عزیزترین گوهر‌های زندگی‌اش در راه خدا و تحمّل صبورانه فراق آنان، چهره‌ای روشن از فرهنگ ایثار و حقیقتِ «رضا به قضای الهی» را در جامعه جلوه‌گر ساخت.

حیات شادروان رائیجی، تربیت‌یافته مکتب اهل‌بیت (ع)، سراسر گواهی بر ایمان راسخ، قلب مطمئن و وفاداری به راه شهیدان بود؛ پدری که صبرش روایتگر عمق معرفت و تسلیم او در برابر مشیت پروردگار بود.

امید است پروردگار مهربان، روح مطهر آن فقید سعید را در سایه رحمت خویش و در جوار اولیای الهی و شهیدان عزیز، متنعم و مأجور فرماید.

اینجانب این مصیبت را به خاندان محترم، بستگان و مردم شهید پرور منطقه تسلیت عرض نموده، برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسألت می‌کنم.