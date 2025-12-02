با قرارداد تکمیل واگن‌ های خط یک قطار شهری با شرکت داخلی، ۶۰ دستگاه واگن تا سه سال آینده به متروی مشهد تحویل و واگن های خط یک تکمیل می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد امروز در نشست خبری گفت: هم‌ اکنون عملیات اجرایی چهار خط مترو در مشهد فعال است و بخش زیادی از اعتبارات مورد نیاز از محل اوراق مشارکت و حمایت‌های دولتی تامین می‌شود.

کیانوش کیامرز افزود: شهر مشهد در زمینه اجرای خطوط قطار شهری در کشور پیشتاز است و سعی شده تا هزینه‌های خطوط قطار شهری در چهار سال گذشته از طریق اوراق مشارکت با سهم مساوی ۵۰ درصد دولت و همین میزان شهرداری تامین شود.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد ادامه داد: طول خط دوم قطارشهری که از جنوب شهر شروع می‌شود و تا شمال مشهد ادامه دارد به طول ۱۴کیلومتر و همه ایستگاه‌های آن راه اندازی شده‌است.

کیامرز گفت: خط سوم نیز طولانی‌ ترین و مهمترین خط مشهد به طول ۳۰ کیلومتر است که از انتهای الهیه آغاز می‌شود و تا شهرک ابوذر امتداد دارد تاکنون ۲۳ کیلومتر از این خط حفاری شده است، بخش اول خط سه با سه ایستگاه میدان شهدا، باب الجواد (ع) و پایانه امام رضا (ع) از اردیبهشت ماه به صورت آزمایشی بهره‌برداری شد و در حال رایزنی برای حضور رئیس جمهور برای افتتاح رسمی این بخش هستیم.

وی افزود: خط چهارم مترو نیز از انتهای منطقه مهرمادر آغاز می‌شود و تا شهرک شهید باهنر به طول ۲۱ کیلومتر ادامه دارد و مجوز حفاری ۱۴ کیلومتر از این خط دریافت و حفاری پنج کیلومتر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد اضافه کرد: خط یک قطار شهری ۱۰ هزار میلیارد ریال و خط ۲ تاکنون ۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه داشته، همچنین ۶ کیلومتر مسیر سوم نیز تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.