تنیس‌بازان قمی با عملکردی موفق در مسابقات رده‌های سنی یزد، توانستند عناوین برتر انفرادی و تیمی این رقابت‌ها را از آن خود کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش دو نفره، ابوالفضل علوی و محمدحسین‌زاده با پیروزی در تمامی مراحل و غلبه بر همه حریفان، عنوان قهرمانی این بخش را از آن خود کردند.

همچنین ابوالفضل علوی در رده سنی ۱۸ سال به فینال راه یافت ولی با قبول شکست در نبرد پایانی، نایب‌قهرمان شد و محمدحسین‌زاده هم به مقام سوم این رده دست یافت.

محمدحسین‌زاده هم در رده سنی ۱۶ سال فینالیست شد ولی در نهایت به عنوان نایب‌قهرمانی بسنده کرد.

این رقابت‌ها به میزبانی استان یزد برگزار شد.