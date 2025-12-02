پخش زنده
بازرس کل استان زنجان: نظارت دقیق در حوزه سوخت، تامین منافع عمومی را به دنبال دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بازرس کل استان زنجان گفت: نظارت دقیق و برنامهریزی منسجم در حوزه سوخت، نقش مهمی در پایداری خدمات و تأمین منافع عمومی دارد.
سجاد دهده جانی در بازدید از ذخایر نفتی و بررسی وضعیت منابع سوخت استان، روند نگهداری و توزیع فرآوردههای نفتی را مورد بررسی قرار داد.
وی اظهار داشت: این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت موجود ذخایر نفت و گازوئیل استان و بررسی نحوه مدیریت و نگهداری سوخت از بخشهای مختلف تاسیسات و فعالیتهای مرتبط با آن انجام شد.
تعداد جایگاههای سوخت زنجان افزایش مییابد
دهده جانی با قدردانی از تلاشهای کارکنان شرکت پخش فرآوردههای نفتی زنجان، بر اهمیت استمرار نظارتها، مدیریت بهینه منابع انرژی و آمادگی کامل در تأمین نیازهای سوختی استان تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: این بازدید در چارچوب مأموریتهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و با هدف اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات در بخش انرژی انجام شد.
در حاشیه این بازدید، نشست کاری با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار شد و گزارش جامعی از وضعیت ذخیرهسازی، نحوه توزیع سوخت و برنامههای پیشبینیشده جهت تأمین پایدار انرژی در فصول پیش رو ارائه شد.