به گفته رئیس اداره راه و شهرسازی مهاباد، امسال بیش از ۷۴ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان با اقدام به‌موقع یگان حفاظت از اراضی ملی و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سوران کریمی ارزش ریالی این اراضی را بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پیشگیری از تصرف و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به مردم، محور اصلی فعالیت‌های حفاظتی این اداره است.

او افزود: نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی به‌صورت شبانه‌روزی در حال گشت‌زنی هستند و از هرگونه تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز، ایجاد مزاحمت و تجاوز به اراضی ملی جلوگیری کرده و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند.