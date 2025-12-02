در سومین سال طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، غرس نهال در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از برگزاری پویش نهال کاری به مناسبت آغاز سومین سال طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

مجید نظری با بیان اینکه در سال جاری ۸۰۰ هزار اصله نهال جنگلی، فضای سبزی و زراعت چوب در نهالستان‌های منابع طبیعی استان تولید شد افزود: با مشارکت اقشار مختلف مردم و در قالب پویش‌های مختلف اقدام به بذرکاری و نهال کاری در سطح استان می‌شود.

نظری با اشاره به اینکه تاکنون ۴۳ هزار هکتار طرح‌های جنگل کاری موفق در سطح استان اجرا شده است تاکید کرد: حفاظت، نگهداری و آبیاری طرح‌های جدید بذرکاری و نهال کاری را در دستور کار داریم و امیدوارم بتوانیم برای حفاظت و توسعه جنگل‌های استان با همکاری مردم اقدام شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد نیز گفت: پویش نهال کاری امروز در سطح یک هکتار از عرصه‌های منطقه خهکلان با نهال‌های جنگلی بلوط، زبان گنجشک و بادام اسکوپاریا انجام شد.