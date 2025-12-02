پخش زنده
در اجرای پویش ملی «ناجی»، بیش از سه هزار نفر نیروی داوطلب و آموزشدیده، به زنان و خانوادههای در معرض سقط جنین مشاوره می دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات اجتماعی این بنیاد با بیان اینکه نیروهای تحت پوشش پویش ملی «ناجی» توسط دبیرخانه کارگروه جوانی جمعیت بنیاد کرامت رضوی آموزش دیدهاند، گفت: این ناجیان با گذراندن دورههای آموزشی تخصصی، توانایی ارائه مشاورههای روانشناختی، مذهبی و اجتماعی به بانوان در معرض سقط جنین را دارند.
جعفر رئیسیانزاده با هشدار درباره آمارهای نگرانکننده سقط جنین در کشور، افزود: براساس پژوهشهای انجامشده، سالانه حدود ۵۰۰ هزار مورد سقط جنین در کشور ثبت میشود که این آمار نه تنها زنگ خطری برای جامعه و نهادهای مرتبط است، بلکه ضرورت فعالیتهای پیشگیرانه و فرهنگسازی در این حوزه را دوچندان میکند.
او با اشاره به نقش گروههای مردمی و خیّر در این زمینه، گفت: پویش ناجی یک حرکت خودجوش و مردمی است که با هدف صیانت از حق حیات بهعنوان اولین حق طبیعی هر انسان و جلوگیری از محرومیت جامعه از وجود هزاران استعداد بالقوه، پای کار آمده است و این ناجیان علاوه بر مشاوره، با معرفی راهکارهای حمایتی مانند کمکهای معیشتی، پزشکی و روانی، زمینههای انصراف خانوادهها از سقط جنین را فراهم میآورند.
معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی تصریح کرد: براساس آمارهای اعلام شده، تاکنون زنان و خانوادههای متعددی با استفاده از خدمات مشاورهای ناجیان، از تصمیم به سقط جنین منصرف شدهاند.