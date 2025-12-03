به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: امیر قلعه نویی به عنوان نماینده فنی تیم ملی ایران با یک یا دو همراه، در مراسم قرعه کشی جام جهانی شرکت می‌کند.

در حالی که فدراسیون فوتبال به علت رفتار سیاسی آمریکا و خودداری از صدور روادید برای نمایندگان ایران، حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی را تحریم کرد، با هماهنگی وزارت امور خارجه، به منظور خالی نماندن کرسی ایران در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی با یک یا دو همراه، راهی واشنگتن می‌شوند.

در واقع مدیران فدراسیون فوتبال همچنان بر موضع خود مبنی بر تحریم مراسم قرعه کشی، در اعتراض به رفتار سیاسی میزبان مراسم، پافشاری می‌کنند، اما امیر قلعه نویی به عنوان نماینده فنی تیم ملی ایران در این مراسم شرکت می‌کند.