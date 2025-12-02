به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از متلاشی شدن باند سازمان یافته قاچاق سوخت در شیراز خبر داد.

سرهنگ محمد رضا رضایی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، از محل نگهداری فرآورده‌های نفتی (گازوئیل) در یکی از شهرستان‌های همجوار شیراز مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با حضور در محل موفق به توقیف ۲ دستگاه تانکر حاوی ۶۸ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل و جابجایی و همچنین مقدار ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل (دپو شده) شدند.

سرهنگ رضایی ادامه داد: در این خصوص ۵ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.