به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،دبیر کارگروه اشتغال استان در آخرین نشست اعضای کارگروه از ابلاغ این تسهیلات به استان خبرداد و گفت: امسال ۳۲۱ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به استان ابلاغ شد که نسبت به سال گذشته ۹۶ درصد افزایش داشته است.

قنبری از متقاضیان خواست با مراجعه به دستگاه‌های اجرایی ازجمله، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهادکشاورزی وصنعت، معدن و تجارت، مدارک مورد نیاز را ارائه دهند و دستگاه‌های اجرایی نیز طرح‌های مشاغل خانگی متقاضیان را به بانک‌های عامل معرفی کنند.

قنبری گفت: مدت جذب این اعتبارات تا پایان سال جاری است.