به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر روز چهارشنبه استان تحت تاثیر امواج بارشی نسبتا ضعیفی قرار دارد، که سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط در مناطق و ارتفاعات شمالی غربی، شمالی، شمالِ شرقی و شرقی خواهد شد.

وی با بیان اینکه رگبار‌های پراکنده نیز در بقیه مناطق استان دور از انتظار نیست، افزود: در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در سواحل و مناطق جنوبی پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری شمال خلیج فارس را تا اواسط روز پنجشنبه نسبتاً مواج پیش بینی کرد و بیان داشت: همچنین تا روز پنجشنبه شاهد کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در اغلب نقاط استان خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۳۱.۶ و ایذه و دهدز با دمای ۷.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۲۹.۹ و کمینه دمای ۱۳.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.