به گزارش اداره هواشناسی تا بعدازظهر روز جمعه هوای استان نسبتا آرام و پایدار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مدت در ساعات اولیه صبح برای پارهای از نقاط واقع در نیمه شمالی و ارتفاعات استان پدیده مه و برای شهرهای پرجمعیت همچون سنندج و سقز غبار صبحگاهی پیش بینی میشود.
به دنبال آن به تدریج از میزان پایداری ها کاسته می شود و طی هفته پیش رو به تناوب استان در دامنه فعالیت امواج بارشی قرار می گیرد.
از لحاظ دما طی سه روز آینده دمای میانگین حدود ۳ تا ۴ درجه سانتی گراد کاهش پیدا خواهد کرد و در اکثر نقاط استان یخبندان شبانه و صبحگاهی خواهیم داشت.
در شبانه روز گذشته سراب شهرک با حداقل دمای ۵- و سروآباد با حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.
دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۲- و ۱۷ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.