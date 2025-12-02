امروز: -
نشست خبری رزمایش ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵»

نشست خبری رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ با حضور سردار ولی معدنی فرمانده رزمایش صبح امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد.
عکاس :امیر حسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ - ۱۳:۲۶
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
برچسب ها: رزمایش ، سپاه پاسداران ایران
