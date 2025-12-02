پخش زنده
یک کاروان دانشآموزی پسر از شهرستان اشنویه برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب اردوهای راهیان نور اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، به گفته سرهنگ غلامرضا سلطانی معاون هماهنگکننده سپاه اشنویه، این اعزام با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان انجام شده است.
وی افزود: اردوهای راهیان نور دانشآموزی نقش مهمی در ترویج فرهنگ جهاد و شهادت و آشنایی نسلهای آینده با ارزشهای دفاع مقدس دارند.
کاروان اعزامی، طی پنج روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید خواهد کرد.