معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرد: این سازمان با بهرهگیری از ظرفیت بقاع متبرکه و شبکههای فرهنگی خود، محور برگزاری مراسم ملی آیین شکوه ایثار و تکریم مادران و همسران شهدا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجتالاسلام عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به جایگاه ویژه حضرتامالبنین (س) بهعنوان نماد صبر، وفاداری و تربیت نسل مجاهد در اسلام، گفت: سازمان اوقاف با همۀ ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای خود در کنار بنیاد شهید و امور ایثارگران برای برگزاری باشکوه مراسم آیین شکوه ایثار حضور خواهد داشت و بقاع متبرکه کشور، محور اجرای برنامههای تکریمی خواهند بود.
حجتالاسلام عادل ادامه داد: بقاع متبرکه کانونهای اثرگذار فرهنگی و اجتماعی در استانها هستند و وظیفه دارند در پاسداشت مادران و همسران شهدا که ستونهای پایداری جهاد و مقاومت محسوب میشوند، نقشآفرینی جدی داشته باشند.
وی از اجرای برنامههای متنوع به همین مناسبت در سطح کشور خبر داد و تصریح کرد: برگزاری مراسم معنوی، محافل انس با قرآن، تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، روایتگری نقش حضرتام البنین (س) در فرهنگ مقاومت و تولید محتوای رسانهای متناسب در فضای مجازی بقاع، در دستور کار ادارات اوقاف قرار گرفته است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف اضافه کرد: با همکاری بنیاد شهید و همراهی دستگاههای فرهنگی استانها، این برنامهها موجب تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت و ارتقای نقش اجتماعی و انقلابی بقاع متبرکه در جامعه اسلامی شود.