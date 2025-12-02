تجلیل از فرهیختگان عرصه پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی

به مناسبت هفته پژوهش آیین تجلیل از فرهیختگان عرصه پژوهش و فناوری آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.