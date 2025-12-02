تجلیل از فرهیختگان عرصه پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی
به مناسبت هفته پژوهش آیین تجلیل از فرهیختگان عرصه پژوهش و فناوری آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در آیین تجلیل از فرهیختگان عرصه پژوهش و فناوری آموزش و پرورش از کسب عنوان شورای تحقیقات برتر کشور توسط اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: کسب عنوان معلم پژوهنده برتر کشوری توسط معلم پژوهنده خانم راحله وکیلی از مراغه - کسب عنوان پایان نامه برتر کشوری توسط آقای خلیل آذری از منطقه مراغه و کسب ۱۰ عنوان دانش آموز پژوهنده کشوری توسط دانش آموزان استان از افتخارات آموزش و پرورش استان محسوب میشود.