خدیجه صالحی پورباورصاد، مادر شهید والامقام فرامرز صالحی پور باورصاد در شهرستان مسجدسلیمان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، خدیجه صالحی پور باورصاد، مادر شهید گرانقدر فرامرز صالحی پورباورصاد روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴ در اهواز دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

محمد عسکری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مسجدسلیمان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع و خاکسپاری مادر این شهید ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۲ آذرماه از سه راه دانشگاه به سمت قبور آرامستان چهاربیشه در قطعه والدین شهدا برگزار خواهد شد.

شهید فرامرز صالحی پور باورصاد متولد ۱۳۲۹ در حال امداد رسانی به مجروحین حملات موشکی بود که با حمله دوم موشک در تاریخ ۳۰ مهر سال ۶۲ و در منطقه ۱۷ شهریور مسجدسلیمان به درجه رفیع شهادت رسید.