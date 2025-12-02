پخش زنده
به همت بسیج سازندگی شهرستان تربت حیدریه، اردوی جهادی سلامت در روستای دافی بخش کدکن تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج کربلای کدکن گفت: در این اردوی جهادی، یک تیم پزشکی ۱۰ نفره متشکل از چشمپزشک، پزشک عمومی، ماما و نیروی غربالگر، خدمات تخصصی و رایگان به ساکنین این روستا ارائه دادند.
سروان رضا خجسته افزود: در این اردو، اهالی روستای دافی از خدمات متنوعی شامل معاینه چشم و تجویز عینک، ویزیت عمومی و تجویز دارو، معاینات زنان و مامایی و همچنین غربالگری فشار خون، قند خون و سایر خدمات پایه سلامت بهرهمند شدند.
وی اضافه کرد: هدف از برگزاری این اردو، ارتقای دسترسی به خدمات سلامت در مناطق کمتر برخوردار، پیشگیری از بیماریها و ترویج سبک زندگی سالم بود و با استقبال گسترده اهالی روستا مواجه شد.