به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج کربلای کدکن گفت: در این اردوی جهادی، یک تیم پزشکی ۱۰ نفره متشکل از چشم‌پزشک، پزشک عمومی، ماما و نیروی غربالگر، خدمات تخصصی و رایگان به ساکنین این روستا ارائه دادند.

سروان رضا خجسته افزود: در این اردو، اهالی روستای دافی از خدمات متنوعی شامل معاینه چشم و تجویز عینک، ویزیت عمومی و تجویز دارو، معاینات زنان و مامایی و همچنین غربالگری فشار خون، قند خون و سایر خدمات پایه سلامت بهره‌مند شدند.

وی اضافه کرد: هدف از برگزاری این اردو، ارتقای دسترسی به خدمات سلامت در مناطق کمتر برخوردار، پیشگیری از بیماری‌ها و ترویج سبک زندگی سالم بود و با استقبال گسترده اهالی روستا مواجه شد.