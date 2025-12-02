پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره صنعت، معدن و تجارت خوی از کشف و ضبط یک محموله بزرگ چای قاچاق در این شهرستان خبر داد.
یحیی کاظمی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر دپوی چای قاچاق در روستای قرهتپه، تیم مشترکی متشکل از نیروهای انتظامی، بازرسان صمت و کارشناسان بهداشت به محل اعزام شد که در نتیجه آن ۲۰ تن چای کشف و ضبط شد.
وی افزود: پس از بررسیهای انجامشده، مشخص شد این محموله علاوه بر اینکه بهصورت غیرقانونی وارد شده، تاریخ گذشته نیز بوده است. بر همین اساس متخلف پرونده به پرداخت ۳۷ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
کاظمی با بیان اینکه سلامت مصرفکنندگان خط قرمز دستگاههای نظارتی است، تصریح کرد: چایهای ضبطشده پس از طی مراحل قانونی امحاء خواهد شد.