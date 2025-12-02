\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0622\u0646\u0641\u0648\u0644\u0627\u0646\u0632\u0627 \u06cc\u06a9 \u0639\u0641\u0648\u0646\u062a \u0648\u06cc\u0631\u0648\u0633\u06cc \u0645\u0633\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0646\u0641\u0633\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0628\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u06af\u0644\u0648 \u0648 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0631\u06cc\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0635\u0648\u0644 \u0633\u0631\u062f \u0633\u0627\u0644 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062e\u0648\u062f\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n\n\n\u0639\u0644\u0644 \u0634\u06cc\u0648\u0639 \u0648 \u0631\u0627\u0647\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0622\u0646\u0641\u0648\u0644\u0627\u0646\u0632\u0627\u00a0\n