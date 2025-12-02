پخش زنده
مشمولان غایب، غیرغایب و کارکنان وظیفه دارای سه تا چهار فرزند، طبق ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، میتوانند در بازههای زمانی مشخص از معافیت عنایت رهبری بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون هماهنگکننده انتظامی استان یزد جزئیات جدیدترین تدابیر و تسهیلات درنظر گرفتهشده برای مشمولان غایب و غیرغایب را تشریح کرد.
سرهنگ مسعود آرامش اظهار کرد: براساس تدابیر و ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، تمامی مشمولان غایب و غیرغایب و همچنین کارکنان وظیفه در حال خدمت که دارای چهار فرزند و بالاتر هستند و نیز مشمولان و کارکنان دارای سه فرزند با حداقل ۴۰ سال سن، میتوانند از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ از معافیت عنایت رهبری بهرهمند شوند.
وی افزود: علاوه بر این، مشمولان غیرغایب بالای ۳۵ سال دارای حداقل دو فرزند و نیز کارکنان وظیفه فاقد غیبت با همین شرایط، در بازه زمانی ۱ فروردین ۱۴۰۳ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۷ امکان استفاده از این نوع معافیت را خواهند داشت.
سرهنگ آرامش در ادامه با اشاره به مزایای طرح انصار گفت: مشمولان غایب با بیش از هشت سال غیبت میتوانند تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ با مراجعه به سپاه الغدیر استان محل سکونت خود بهصورت پارهوقت خدمت کنند و از مزایای بخشش اضافهخدمت دفترچهای بهرهمند شوند. همچنین این افراد در صورت هماهنگی با یگان خدمتی میتوانند در مدت خدمت، به عتبات عالیات مشرف شوند.
معاون هماهنگکننده انتظامی استان یزد بیان کرد: این تسهیلات با هدف کمک به مشمولان، کاهش مشکلات خانوادهها و تسهیل شرایط خدمت وظیفه عمومی ارائه شده است.