به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره بهزیستی آباده گفت: کودکان سندروم داون بیش از ۵۰ نقاشی بر روی سه دیوار این شهر طراحی کردند.

یعقوبی افزود: این طرح با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سندروم داون در خیابان ۱۷ شهریور آباده انجام شد.

همچنین شاکر شهردار آباده بیان کرد: ۱۳ سال است که شهرداری سه دیوار در خیابان اصلی این شهر را در اختیار این کودکان قرار می‌دهد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.