به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ دبیر این همایش با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش شناخت تاریخ و فرهنگ شهرستان اردستان است گفت: تاریخ و قدمت شهرستان اردستان بر اساس اسناد تاریخی حداقل به ۳ هزار سال پیش بر می‌گردد.

یوسف یوسفی گویش اردستانی را که مربوط به دوره اشکانی است از مشخصه‌های اردستان بیان کرد و افزود: این گویش برخلاف دیگر گویش‌های رایج کشور دارای ۱۶ مصوت است

وی همچنین با بیان اینکه از دوره کیانی تا کنون ۱۶ رشته قنات شهر اردستان را مشروب می‌کند گفت: قنات اروندشاه کیانی و دژ کیانی نشان دهنده آثار کیانیان در اردستان است.