به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در نشست تخصصی مدیریت اطفای حریق جنگل‌های زاگرس هشدار داد: فشار‌های انسانی و تغییرات اقلیمی، زیست‌بوم زاگرس را به مرز تهدید جدی رسانده و مقابله با این بحران تنها با علم، تجربه میدانی و مشارکت مردمی امکان‌پذیر است.

حمید ظهرابی امروز در نشست هم اندیشی مدیریت اطفای حریق جنگل‌های زاگرس، با اشاره به اهمیت کم‌نظیر این منطقه در ذخیره ژنتیکی کشور، اظهار کرد: زاگرس یکی از کانون‌های مهم تنوع زیستی جهان است که خداوند در اختیار این سرزمین قرار داده؛ اما سال‌هاست تحت فشار‌های انسانی و اثرات تغییر اقلیم قرار دارد و آسیب‌های نگران‌کننده‌ای را تجربه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی کارشناسان حتی از به کار بردن عبارت «زوال زاگرس» واهمه دارند، خاطرنشان کرد: این عبارت سنگین و دردناکی است، زیرا زوال زاگرس یعنی زوال تمدن. اما باید واقعیت را ببینیم و تلاش کنیم هرچه سریع‌تر این ذخیره ارزشمند را از وضعیت کنونی خارج کنیم.

ظهرابی با بیان اینکه جلسه حاضر بر محور مدیریت آتش‌سوزی‌ها متمرکز است، افزود: هدف ما این است که انتقال تجربه صورت بگیرد و بتوانیم به چهارچوبی روشن برسیم؛ اینکه چگونه از وقوع آتش‌سوزی پیشگیری کنیم، در صورت بروز چگونه مقابله کنیم و پس از حادثه چگونه احیا و بازسازی انجام دهیم. مناطق تحت حفاظت، نمونه‌های ویژه‌ای از قلمرو‌های زیستی کشورند و باید برنامه‌ای دقیق و علمی برای آنها داشته باشیم.

ظهرابی نقش معاونت آموزش و دفتر مشارکت‌های اجتماعی را در این فرآیند بسیار حیاتی دانست و گفت: وقتی می‌گوییم تمرکز بر پیشگیری است، معاونت آموزش سازمان نقشی کاملاً کلیدی دارد. حضور معاون آموزش و مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی در این جلسه نشان می‌دهد که قرار است پیوندی عمیق و عالمانه بین آموزش، مشارکت مردمی و اقدامات میدانی شکل بگیرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی تصریح کرد: مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه می‌تواند در ایجاد یا کنترل حریق تأثیرگذار باشد؛ بنابراین مقابله با حریق باید مبتنی بر شناخت دقیق و تجربه میدانی باشد. ما باید بتوانیم با مشارکت فعالان اجتماعی و افراد با تجربه، به یک چهارچوب مشترک دست پیدا کنیم؛ چهارچوبی که بتواند پیشگیری، مدیریت و احیای پس از حریق را در زاگرس تقویت کند.