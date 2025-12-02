دستگیری عامل تیراندازی در پلدختر
فرمانده انتظامی پلدختر از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی پلدختر در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به یک دستگاه خودرو سمند و ایجاد رعب و وحشت در یکی از محلات شهرستان پلدختر، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
سرهنگ شاپور گراوند افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان پلدختر با اشراف اطلاعاتی متهم را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی وی را به همراه یک دستگاه پژو ۴۰۵ دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به کشف یک قبضه سلاح جنگی کلاش و مقادیری فشنگ مربوطه، گفت: عامل تیراندازی در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی عنوان کرد.
سرهنگ گراوند، تأکید کرد: مأموران پلیس این شهرستان با تلاش شبانهروزی هرگز اجازه جولان به ناامنکنندگان امنیت عمومی را نخواهند داد.