به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی پلدختر در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به یک دستگاه خودرو سمند و ایجاد رعب و وحشت در یکی از محلات شهرستان پلدختر، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ شاپور گراوند افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان پلدختر با اشراف اطلاعاتی متهم را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی وی را به همراه یک دستگاه پژو ۴۰۵ دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به کشف یک قبضه سلاح جنگی کلاش و مقادیری فشنگ مربوطه، گفت: عامل تیراندازی در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی عنوان کرد.

سرهنگ گراوند، تأکید کرد: مأموران پلیس این شهرستان با تلاش شبانه‌روزی هرگز اجازه جولان به ناامن‌کنندگان امنیت عمومی را نخواهند داد.