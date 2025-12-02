تیم هاپکیدو شهرستان آمل با کسب بیشترین امتیاز در مسابقات انتخابی استان، قهرمان شد و به همراه تیم‌های دوم و سوم (بابل و ساری) به مرحله کشوری راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم آمل در مسابقات هاپکیدو GHA قهرمانی مازندران، انتخابی مسابقات کشوری که میزبانی آن را نیز برعهده داشت، به مقام نخست دست یافت.

در پایان این مسابقات که با حضور ۱۵۰ هاپکیدوکار GHA شهرهای مختلف مازندران در سالن ورزشی غدیر شهرداری آمل برگزار شد، تیم آمل با کسب بیشترین امتیاز قهرمان شد و جام قهرمانی مسابقات را بالای سر برد و تیم‌های بابل و ساری به ترتیب دوم و سوم شدند.

رئیس سبک هاپکیدو GHA مازندران در حاشیه این مسابقات گفت: این مسابقات در پنج رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان و در شش بخش مبارزه، افت طول، افت ارتفاع، سلاح سرد، دفاع شخصی دو نفره و دفاع شخصی تیمی برگزار شد.

حامد ولی افزود: برترین‌های هر رده سنی این مسابقات در قالب تیم منتخب مازندران به مسابقات قهرمانی کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.