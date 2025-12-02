پخش زنده
حسین سیمایی: باید تحولات امروز دانشگاهها را بپذیریم تا به اهداف تحولی در دانشگاهها دست یابیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین سیمایی در نشست هماندیشی با اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه فناوریهای نوظهور، تحولات شگرفی در صنعت، بهداشت، رفاه و سایر وجوه زیست اجتماعی بشریت ایجاد کرد، گفت: این تغییرات در حوزه دانشگاه نیز اتفاق افتاده است و مأموریت دانشگاه را متحول کرده است.
وی ادامه داد: دانشگاه رنجیرهای است که از آموزش شروع شده و به سمت فناوری میرود؛ جایی که ایدهها را تبدیل به محصول میکنند و در نهایت به خدمت جامعه درمیآید؛ اگر محصولاتی تولید شود و در خدمت بشریت نباشد، قطعا جایگاه دانشگاه متزلزل است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به مفهوم مسئولیت اجتماعی در دانشگاه نسل چهارم نیز اشاره و اظهار کرد: اگر ما این تحولات نسلی دانشگاه را نپذیریم، دانشگاه یا منزوی شده یا مشروعیت خود را از دست میدهد و یا نهادهای دیگری جایگاه دانشگاه را میگیرند.
وی اضافه کرد: ما ناگزیر به همداستان شدن با نسلهای دانشگاهی هستیم؛ امروز یک دانشگاه در منطقه با ۱۰ هزار دانشجو، ۱.۲ میلیارد دلار بودجه دارد و وزارت علوم با همه گستردگی، حدود ۷۰۰ میلیون دلار بودجه دارد؛ با این وضعیت نباید نگاه ما صرفأ به تغییراتِ وابسته به بودجه باشد.
سیمایی یادآور شد: در همین شرایط میتوانیم تغییرات و تحولاتی را رقم بزنیم که صرفا مستلزم تغییر در ارزشها، نگرشها، عادتها و رویههای ما است؛ چسبندگی به وضع موجود مهمترین مشکل در پیشبرد این تحولات است.