به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین سیمایی در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با بیان این‌که فناوری‌های نوظهور، تحولات شگرفی در صنعت، بهداشت، رفاه و سایر وجوه زیست اجتماعی بشریت ایجاد کرد، گفت: این تغییرات در حوزه دانشگاه نیز اتفاق افتاده است و مأموریت دانشگاه را متحول کرده است.

وی ادامه داد: دانشگاه رنجیره‌ای است که از آموزش شروع شده و به سمت فناوری می‌رود؛ جایی که ایده‌ها را تبدیل به محصول می‌کنند و در نهایت به خدمت جامعه درمی‌آید؛ اگر محصولاتی تولید شود و در خدمت بشریت نباشد، قطعا جایگاه دانشگاه متزلزل است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به مفهوم مسئولیت اجتماعی در دانشگاه نسل چهارم نیز اشاره و اظهار کرد: اگر ما این تحولات نسلی دانشگاه را نپذیریم، دانشگاه یا منزوی شده یا مشروعیت خود را از دست می‌دهد و یا نهاد‌های دیگری جایگاه دانشگاه را می‌گیرند.

وی اضافه کرد: ما ناگزیر به هم‌داستان شدن با نسل‌های دانشگاهی هستیم؛ امروز یک دانشگاه در منطقه با ۱۰ هزار دانشجو، ۱.۲ میلیارد دلار بودجه دارد و وزارت علوم با همه گستردگی، حدود ۷۰۰ میلیون دلار بودجه دارد؛ با این وضعیت نباید نگاه ما صرفأ به تغییراتِ وابسته به بودجه باشد.

سیمایی یادآور شد: در همین شرایط می‌توانیم تغییرات و تحولاتی را رقم بزنیم که صرفا مستلزم تغییر در ارزش‌ها، نگرش‌ها، عادت‌ها و رویه‌های ما است؛ چسبندگی به وضع موجود مهم‌ترین مشکل در پیشبرد این تحولات است.