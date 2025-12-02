به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فریدن گفت: هدف از برگزاری این همایش تشکیل شورای تحول در هر محله و روستا‌های شهرستان است تا نظام مسائل و مشکلات، تهدید، فرصت و ظرفیت‌های روستا‌ها شناسایی و بخشی از مشکلات با همراهی مردم و کمک مسئولان برطرف شود.

سرهنگ محسن پاشایی نقش امام جماعت، دهیاری و شورای اسلامی و پایگاه‌های بسیج را محور شناسایی و احصا مشکلات روستا دانست و افزود: مدیران ادارات به منزله یک مدیر کل در سطح شهرستان هستند و سپاه و بسیج و مردم هم برای حل مشکلات هر محله و روستا به کمک مجموعه شهرستانی خواهد آمد تا مشکلات هر محله و روستا تا حصول نتیجه پیگیری شود.

در حاشیه این همایش پایگاه‌های بسیج اسوه شهرستان دستاورد و موفقیت‌های یکساله خود را به نمایش گذاشتند