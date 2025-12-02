پخش زنده
همایش توانمندسازی ارکان مساجد و محلههای اسلامی با محوریت ناحیه مقاومت بسیج فریدن در سالن سپاه شهر داران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فریدن گفت: هدف از برگزاری این همایش تشکیل شورای تحول در هر محله و روستاهای شهرستان است تا نظام مسائل و مشکلات، تهدید، فرصت و ظرفیتهای روستاها شناسایی و بخشی از مشکلات با همراهی مردم و کمک مسئولان برطرف شود.
سرهنگ محسن پاشایی نقش امام جماعت، دهیاری و شورای اسلامی و پایگاههای بسیج را محور شناسایی و احصا مشکلات روستا دانست و افزود: مدیران ادارات به منزله یک مدیر کل در سطح شهرستان هستند و سپاه و بسیج و مردم هم برای حل مشکلات هر محله و روستا به کمک مجموعه شهرستانی خواهد آمد تا مشکلات هر محله و روستا تا حصول نتیجه پیگیری شود.
در حاشیه این همایش پایگاههای بسیج اسوه شهرستان دستاورد و موفقیتهای یکساله خود را به نمایش گذاشتند