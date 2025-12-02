هلال احمر مازندران با اعزام ۷ تیم عملیاتی و ۲۵ نیرو به منطقه چورت ساری، برای مهار آتش‌سوزی جنگل در این منطقه وارد عمل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هاتف باقرسلیمی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران گفت: پس از دریافت گزارش آتش‌سوزی در جنگل‌های روستای چورت شهرستان ساری در تاریخ ۱۰ آذر، هلال احمر ساری با اعزام تیم‌های عملیاتی به محل حادثه، عملیات اطفای حریق را آغاز کرد.

او افزود: تیم‌های عملیاتی از پایگاه کیاسر، به همراه دو تیم پشتیبانی از هلال احمر ساری و نکا، در کنار تیم واکنش سریع استان برای اطفای آتش و پشتیبانی عملیات در محل مستقر شدند.

باقرسلیمی گفت: ۷ تیم عملیاتی شامل ۲۵ نفر نیروی امدادی با تجهیزات کامل، از جمله دو دستگاه آمبولانس تویوتا، چهار دستگاه هایلوکس و یک دستگاه ست نجات، در عملیات مشارکت داشتند.

به گفته وی در این عملیات، ۳ دستگاه چادر امدادی، ۳۰ تخته پتو، ۶ تخته موکت و ۱۰۰ بطری آب معدنی برای رفع نیازهای تیم‌ها و افراد آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گرفت.