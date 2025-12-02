به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرحیم کمائی گفت: با رصد و بازدید‌های میدانی دفتر حراست توزیع برق شهرستان، تعداد هفت دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز با حضور عوامل نیروی انتظامی و پس از اخذ حکم قضایی در خیابان محمد رسول‌الله شهر ایذه از یک باب منزل مسکونی کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای مستمر طرح‌های مقابله با استفاده غیرمجاز و سودجویانه از منابع انرژی ملی و با هدف صیانت از حقوق سایر مشترکین انجام شده است، اظهار کرد: در این اقدام انشعاب غیر مجاز محل مذکور جمع‌آوری و دیگر مستندات به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

کمائی در ادامه افزود: شهروندان در صورت مطلع شدن از فعالیت‌های غیرقانونی سودجویان استخراج غیرمجاز رمز ارز مراتب را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کرده و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.

مدیر اداره توزیع نیروی برق ایذه به اقدامات اخیر این اداره در زمینه شبکه برق اشاره کرد و ادامه داد: تعمیر، اورهال و تعویض اتصالات شبکه فشار متوسط در مناطق کله ضرب، بیضیتک، دهنو، بادام زار، پیان علیا، پیان سفلی، پیان مرکزی و تاشار، کلدوزخ‌ها، تکاب، لوایی، ده مورد، کارخانه آرد، آبراک ۱و ۲، روستای شیمن بخش سوسن، تعویض و افزایش ظرفیت ترانس خیابان شهید رجایی پایین‌تر از سینما مرکزی، هرس درختان تعدادی از خیابان‌های شهر ایذه، تعویض مقره‌ها و اتصالات شبکه فشار متوسط روبروی پارک بهاران، تعویض ترانس خیابان ستارخان بعد از پل از جمله این اقدامات است.

وی بیان کرد: تعویض ترانس خیابان حافظ جنوبی نبش ۱۸ شرقی، اصلاح و تعویض پایه فرسوده در روستا‌های کولفرح، فارم و راسفند، خیابان شهید ولیپور کوچه ایمان، هرس درختان خیابان جاده اصفهان، تعویض مقره‌ها و اتصالات شبکه فشار متوسط بلوار زاگرس، نصب یک دستگاه ترانس در روستای ده ثریا بخش سوسن و تعمیرات و اورهال شبکه توزیع برق در دهستان مرغا از اقداماتی است که طی هفته‌های اخیر انجام شده است.