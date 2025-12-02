پخش زنده
داور مازندرانی سید وحید کاظمی، قاضی شهرآورد صد و ششم تهران خواهد بود. این دومین حضور او در قضاوت این بازی حساس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با اعلام علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، سید وحید کاظمی داور قائم شهری بهعنوان داور دیدار حساس پرسپولیس و استقلال انتخاب شد.
کاظمی تاکنون ۲۱ بار برای هر یک از دو تیم قضاوت کرده است:
پرسپولیس: ۸ برد، ۹ مساوی، ۴ باخت
استقلال: ۹ برد، ۷ مساوی، ۵ باخت
کاظمی پیش از این یکبار داربی تهران را قضاوت کرده که آن بازی با نتیجه ۰-۰ به پایان رسیده بود.
این دومین دربی وحید کاظم خواهد بود. او در اولین شهرآورد خود قضاوت بسیار خوبی داشت و با دو کارت زرد زمین را ترک کرد.
دربی صد و ششم روز جمعه ۱۴ آذرماه برگزار خواهد شد.