در اختتامیه ششمین جشنواره «گوهر فاطمی و شمیم علوی» از برترینهای استانی تجلیل و برگزیدگان راهیافته به مرحله کشوری معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اختتامیه ششمین دوره جشنواره استانی «گوهر فاطمی و شمیم علوی» با حضور مسئولان فرهنگی، هنرمندان و خانوادههای بسیجی در شهرستان ارومیه برگزار و از برگزیدگان این دوره تجلیل شد.
خانم سید نظری، مسئول معاونت امور خانواده سپاه شهدای آذربایجانغربی در این مراسم با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان و فعالان فرهنگی از این جشنواره گفت: در این دوره، یکهزار و ۲۵۳ اثر در قالب ۱۶ رشته هنری از جمله فیلم، عکس، نقاشی، دلنوشته، شعر و سایر قالبهای هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
وی افزود: پس از داوری آثار توسط هیئت انتخاب، ۲۴ اثر برگزیده به مرحله کشوری این جشنواره راه یافتند که نشان از سطح بالای کیفی آثار تولیدشده در استان دارد.
مسئول معاونت امور خانواده سپاه شهدای استان با بیان اینکه تمرکز اصلی جشنواره بر موضوعات ارزشی و فرهنگی بوده است، اظهار کرد: محورهای اصلی آثار شامل مقاومت، نماز، حجاب و عفاف بوده و هنرمندان تلاش کردند این مفاهیم را با زبان هنر به جامعه منتقل کنند.
در ادامه این مراسم، سردار رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی در مقابله با تهدیدات نرم دشمن گفت: دشمنان در قالب جنگ ترکیبی، جوانان و بنیان خانواده را هدف قرار دادهاند و با برنامهریزیهای بلندمدت فرهنگی، به دنبال ضربه زدن به ارزشهای اسلامی، بهویژه در حوزه حجاب و عفاف هستند.
وی افزود: دشمن تلاش میکند با ایجاد هجمههای فرهنگی، ساختار اجتماعی کشور را تضعیف کند، از این رو تقویت برنامههای فرهنگی و هنری یکی از راههای اصلی مقابله با این هجمههاست.
فرمانده سپاه شهدای استان با اشاره به نبود یک برنامه جامع و مشخص در برخی حوزههای فرهنگی از جمله مسئله حجاب تصریح کرد: بدون تردید فعالیتهای فرهنگی مستمر و هدفمند میتواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی موجود را کاهش دهد و نقش مؤثری در نهادینهسازی ارزشهای دینی ایفا کند.